18 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

Информация о коронавирусе у ребенка в Ханты-Мансийске не подтвердилась

Роспотребнадзор и департамент здравоохранения Югры не подтверждают информацию о коронавирусе, который якобы был выявлен у ребенка, вернувшегося вместе с семьей в Ханты-Мансийск из Италии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, у ребенка были признаки ОРВИ. Сейчас вместе семьей он помещен в Окружную клиническую больницу. По результатам первичных исследований диагноз коронавирусная инфекция у мальчика не подтверждается. Пациент идет на поправку. В течение 14 дней за ним и членами семьи будет вестись наблюдение.

Временная изоляция являются стандартными мерами профилактики в таких случаях. Отметим, что несколько дней ребенок посещал школу, и контактировал с другими учениками и учителями. Им также назначено обследование. Дети переведены на дистанционное обучение.

В настоящий момент в Югре нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом

Система здравоохранения Югры полностью готова к оказанию медицинской помощи. Подготовлены боксированные палаты, инфекционные, реанимационные койки, сформирован запас противовирусных препаратов.

Кроме того, с 10 марта в регионе приостанавливаются массовые мероприятий (20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, организаторами которых выступают органы государственной власти.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры для работников и отстранять от работы тех, у кого температура повышенная. Также работодатели обязаны по требованию Роспотребнадзора предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

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Информация о коронавирусе у ребенка в Ханты-Мансийске не подтвердилась

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Теги: коронавирус, ребенок, семья, италия



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