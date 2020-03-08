18 Сентября 2020
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очередь в Эрмитаж (2020) | Фото: vk.com

В Санкт-Петербурге из-за бесплатного входа в Эрмитаж в честь 8 марта образовалась огромная очередь

В честь 8 марта вход в Эрмитаж сегодня стал свободным для всех: вне зависимости от пола или гражданства. В результате перед входом в главный музей культурной столицы России образовалась огромная очередь, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщают пользователи соцсетей, очередь образовалась за полтора часа до открытия музея и сейчас достигает арки Главного штаба. Снимки люди выкладывают в различных группах города и на своих страницах.

Многие ценители искусства вообще сомневаются, что смогут попасть сегодня в музей.

очередь в Эрмитаж(2020)|Фото: vk.com

очередь в Эрмитаж(2020)|Фото: vk.com

очередь в Эрмитаж(2020)|Фото: vk.com

Отметим, что входной билет в любой обычный день для россиян и граждан Республики Беларусь стоит 400 руб. В эту цену входит посещение главного музейного комплекса, Главного штаба и Зимнего дворца Петра I. Дети, студенты, пенсионеры и ряд других категорий граждан могут пройти в музей бесплатно в любой день.

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В Санкт-Петербурге из-за бесплатного входа в Эрмитаж в честь 8 марта образовалась огромная очередь

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Теги: очередь в Эрмитаж, бесплатный вход, музей



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