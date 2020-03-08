В Санкт-Петербурге нашли тело подростка. К убийству может быть причастен сын судьи

В парадной одного из домов на ул. Ижорского батальона в Колпино было обнаружено тело 14-летнего подростка с простреленной головой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Санкт-Петербургу.

Тело школьника было найдено 7 марта. Следователи осмотрели место происшествие, допросили свидетелей и очевидцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, к убийству может быть причастен сын судьи, который находился в квартире неподалеку от которой было найдено тело. С сыном судьи были и другие подростки, но скрылся только он. Сейчас подростков опрашивают. Сына судьи ищут.