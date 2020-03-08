В Югорске трое детей погибли при пожаре

Сегодня ночью в Югорске на пожаре в одноэтажном строении, приспособленном под временное проживание, погибли трое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.По информации МЧС, сообщение о пожаре им поступило в полночь. Потушить огонь удалось через 25 минут. Для борьбы с огнем привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава.

Во время тушения пожарные обнаружили тела двух детей 2009 и 2012 года рождения. Также в больнице от ожогов скончался четырехлетний ребенок. В лечебное учреждение его доставила 48-летняя бабушка, также пострадавшая во время пожара.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.