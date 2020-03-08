Глава свердловских архивов заявил, что большинство репрессированных были наказаны заслуженно

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин заявил, что большинство репрессированных жителей региона получили сроки наказания заслуженно, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас в управлении госархивами составляют поименный список репрессированных людей на Среднем Урале. "Мы это делаем, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что большинство из осужденных получали наказание вполне заслуженно", - сказал он.

Чиновник пояснил, что это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена.

"В частности, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, который возглавлял область в 1934-1937 годах, был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ", - высказался Александр Капустин в интервью "Областной газете".

Напомним, ранее Капустин заявлял, что реабилитация 1958-60 гг. проходила в свете установок и оценок XX съезда КПСС и была выборочной: в первую очередь реабилитировалась партийная номенклатура, о рабочих и колхозниках тогда как-то забыли и речи о них не шло. И несмотря на то, что именно в 60-е гг. были подготовлены итоговые справки МВД СССР о количестве осужденных органами ВЧК, ОГПУ, НКВД за 1921-1953 гг., "именно тогда и были сформированы первые устойчивые, зачастую мифологизированные представления о причинах и ходе репрессий".

Также Александр Капустин говорил, что процессы в СССР, которые происходили в 30-х годах, были во многом порождением Гражданской войны. "Когда мы говорим о репрессиях, то до сих пор очень примитивно судим о них. В значительной части репрессии, которые боролись против командного состава, как раз вызревали из тех времен Гражданской войны", - отмечал Капустин.