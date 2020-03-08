Глава свердловских архивов заявил, что большинство репрессированных были наказаны заслуженно

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    красивая футболка вот

Общество Свердловская область Уральский ФО В России В бывшем СССР
Александр Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области (2017) | Фото: youtube.com

Глава свердловских архивов заявил, что большинство репрессированных были наказаны заслуженно

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин заявил, что большинство репрессированных жителей региона получили сроки наказания заслуженно, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас в управлении госархивами составляют поименный список репрессированных людей на Среднем Урале. "Мы это делаем, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что большинство из осужденных получали наказание вполне заслуженно", - сказал он.

Чиновник пояснил, что это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена.

"В частности, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, который возглавлял область в 1934-1937 годах, был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ", - высказался Александр Капустин в интервью "Областной газете".

Напомним, ранее Капустин заявлял, что реабилитация 1958-60 гг. проходила в свете установок и оценок XX съезда КПСС и была выборочной: в первую очередь реабилитировалась партийная номенклатура, о рабочих и колхозниках тогда как-то забыли и речи о них не шло. И несмотря на то, что именно в 60-е гг. были подготовлены итоговые справки МВД СССР о количестве осужденных органами ВЧК, ОГПУ, НКВД за 1921-1953 гг., "именно тогда и были сформированы первые устойчивые, зачастую мифологизированные представления о причинах и ходе репрессий".

Также Александр Капустин говорил, что процессы в СССР, которые происходили в 30-х годах, были во многом порождением Гражданской войны. "Когда мы говорим о репрессиях, то до сих пор очень примитивно судим о них. В значительной части репрессии, которые боролись против командного состава, как раз вызревали из тех времен Гражданской войны", - отмечал Капустин.

add_circle ОБСУДИТЬ (8)


Читать все комментарии (8)


Добавить комментарий:

Глава свердловских архивов заявил, что большинство репрессированных были наказаны заслуженно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: репрессии, Александр Капустин, управление госархивами



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.04.2020 12:29 Мск Глава свердловских архивов, которого либералы обвинили в оправдании репрессий, рассказал о начавшихся проверках
Ранее 11.03.2020 08:24 Мск Автор книг о сталинской эпохе поддержал высказывания главы архива Свердловской области о репрессированных
Ранее 10.03.2020 08:57 Мск Глава свердловских архивов объяснил слова о репрессиях: "Это основано на документах"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети