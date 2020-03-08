В Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими: пассажир не смогла выбраться из горящего авто

В Екатеринбурге сегодня произошло ДТП с двумя погибшими сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

По информации ведомства авария произошла в 5.22, недалеко от дома №54 по ул. Розы Люксембург. Автомобиль "Лексус" ехал по ул. Куйбышева со стороны ул. белинского и при повороте налево на ул. Розы Люксембург сбил пешехода, который переходил дорогу. После столкновения с женщиной-пешеходом водитель врезался в бордюр, не справился с управлением и столкнулся с опорой троллейбусных линий. От удара автомобиль загорелся.

44-летнему мужчине удалось выбраться - помогли случайные прохожие. Сейчас мужчина находится в больнице №23. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Его пассажир - 40-летняя женщина и пешеход 1980 года рождения скончались на месте.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.