18 Сентября 2020
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авария, ДТП, иномарка (2020) | Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими: пассажир не смогла выбраться из горящего авто

В Екатеринбурге сегодня произошло ДТП с двумя погибшими сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

По информации ведомства авария произошла в 5.22, недалеко от дома №54 по ул. Розы Люксембург. Автомобиль "Лексус" ехал по ул. Куйбышева со стороны ул. белинского и при повороте налево на ул. Розы Люксембург сбил пешехода, который переходил дорогу. После столкновения с женщиной-пешеходом водитель врезался в бордюр, не справился с управлением и столкнулся с опорой троллейбусных линий. От удара автомобиль загорелся.

авария, ДТП, иномарка(2020)|Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

44-летнему мужчине удалось выбраться - помогли случайные прохожие. Сейчас мужчина находится в больнице №23. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Его пассажир - 40-летняя женщина и пешеход 1980 года рождения скончались на месте.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

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В Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими: пассажир не смогла выбраться из горящего авто

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Теги: ДТП, Лексус, машина, пожар, пешеход, пассажир



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