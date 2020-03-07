17 Сентября 2020
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Памятник Воину-освободителю в Таллине (2007) | Фото

Путин предложил ввести тюремные сроки за повреждение памятников российским воинам

Президент России внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за повреждение памятников истории и культуры.

Глава государства предложил наказывать "за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России".

Поправки предполагают ответственность и за вандализм, осуществленный за пределами России. По такому пункту к ответственности могли бы быть привлечены власти многих стран Восточной Европы и, в частности, Украины.

Предполагается, что вандализм будет наказываться штрафом до 5 млн руб., общественными работами или тюремным сроком до пяти лет.

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Путин предложил ввести тюремные сроки за повреждение памятников российским воинам

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Теги: владимир путин, вандализм, уголовная ответственность, тюремный срок



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