В Москве обязали регистрироваться всех граждан, прилетевших из стран с коронавирусом

Москва продолжает повышать меры профилактики против коронавируса COVID-19. Так, департамент здравоохранения столицы обязал всех граждан, вернувшихся из любой страны, где есть случаи коронавируса, регистрироваться. А все прибывшие из Германии, Испании, Италии, Южной Кореи, Франции, Китая и Ирана должны пройти 14-дневный карантин.

Сегодня в Москве был выписан первый москвич, заболевший коронавирусом.

А СМИ тем временем сообщают о семье из Подмосковья, госпитализированной с подозрением на коронавирусную инфекцию. Mash пишет, что речь о жителях Раменского – муж, жена и 4-летний сын. Женщина в конце февраля находилась в Цюрихе, где с коронавирусом неблагоприятная обстановка.