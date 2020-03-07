17 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Футболист Дмитрий Тарасов в медицинской маске возвращается из Италии после операции 03.03.20. (2020) | Фото: instagram.com/tarasov23

В Москве обязали регистрироваться всех граждан, прилетевших из стран с коронавирусом

Москва продолжает повышать меры профилактики против коронавируса COVID-19. Так, департамент здравоохранения столицы обязал всех граждан, вернувшихся из любой страны, где есть случаи коронавируса, регистрироваться. А все прибывшие из Германии, Испании, Италии, Южной Кореи, Франции, Китая и Ирана должны пройти 14-дневный карантин.

Сегодня в Москве был выписан первый москвич, заболевший коронавирусом.

А СМИ тем временем сообщают о семье из Подмосковья, госпитализированной с подозрением на коронавирусную инфекцию. Mash пишет, что речь о жителях Раменского – муж, жена и 4-летний сын. Женщина в конце февраля находилась в Цюрихе, где с коронавирусом неблагоприятная обстановка.

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В Москве обязали регистрироваться всех граждан, прилетевших из стран с коронавирусом

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, профилактика, covid-19



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