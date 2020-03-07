Папа Римский больше не будет читать проповеди из своего окна – их заменят на YouTube-трансляции

Проповеди Папы Римского Франциска, которые он по многолетней традиции произносил, стоя в окне своего кабинета, заменят на YouTube-трансляции. При этом верующие смогут смотреть обращения понтифика все там же – на площади Святого Петра в Ватикане, для трансляций там установят большие экраны, вещание будет в прямом эфире вести канал Vatican News.

На такую меру Ватикан был вынужден пойти из-за угрозы коронавируса. Недавно 83-летний Франциск заболел ОРВИ, и многие опасались, что пожилой мужчина может не перенести заболевание, если им окажется коронавирусная инфекция, которая сейчас бушует в Италии. К счастью, результаты тестов Папы Римского на COVID-19 оказались отрицательными, но, вероятно, решили больше не рисковать.