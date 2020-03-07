17 Сентября 2020
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Политика В России Москва
паспорт РФ, гражданин России (2018) | Фото: Валерий Горелых

Путин предложил реформировать миграционную политику

Кремль 7 марта опубликовал поручения президента России по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
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Президент предлагает реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России.

Действующие сейчас миграционные правила "недостаточно ясны и унифицированы", считает президент, а уровень применения информационных технологий в этой области "остается невысоким". Иностранцы, в том числе и приезжающие на работу, "часто стремятся обойти существующие сложности" и уходят "в тень", также отмечает Путин. Бывают и ситуации, когда люди, которые хотят стать "полноправными членами российского общества", сталкиваются с проблемами при получении российского гражданства, передает РБК.

Точечными изменениями проблему не решить, поэтому нужны реформы, заключает президент. Среди прочего, он предлагает:

- сделать вид на жительство в России основным статусом, после которого иностранец может претендовать на гражданство.

- разрешение на временное проживание, которое выделяется по квотам, "исключается". Такой институт "фактически себя изжил": разрешения нередко покупаются.

- установить три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Общий по умолчанию применяется ко всем иностранцам, упрощенный — к людям из стран, "близких к нам в социокультурном отношении".

- особый порядок будет действовать в случаях, когда решение о приеме в гражданство "требует оценки неочевидных фактов" и особых процедур, а само решение принимается на высоком уровне.

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Путин предложил реформировать миграционную политику

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Теги: владимир путин, миграционная политика, реформирование



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