17 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Обрушение отеля в провинции Фуцзянь (Китай) 07.03.20. (2020) | Фото: bjnews.com.cn

В Китае обрушился отель, в котором могли находиться больные коронавирусом

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушился отель. По данным китайских СМИ, в отеле Jiaxin в городе Цюаньчжоу находились люди, у которых может быть коронавирус COVID-19.

После обрушения в здании отеля начался пожар, но сейчас его уже удалось ликвидировать. Пока спасены 28 человек. Beijing News сообщает, что под завалами могут находиться еще 70 человек, ведется спасательная операция.

Обрушение отеля в провинции Фуцзянь (Китай) 07.03.20.|Фото: bjnews.com.cn

Региональный спасательный центр провинции Фуцзянь сообщил, что в отеле был оборудован один из двух новых медицинских пунктов наблюдения за пневмонией.

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В Китае обрушился отель, в котором могли находиться больные коронавирусом

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Теги: китай, обрушение, отель, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 09.03.2020 10:41 Мск Число жертв обрушения отеля в Китае увеличилось до 11 человек

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