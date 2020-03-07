В Китае обрушился отель, в котором могли находиться больные коронавирусом

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушился отель. По данным китайских СМИ, в отеле Jiaxin в городе Цюаньчжоу находились люди, у которых может быть коронавирус COVID-19.

После обрушения в здании отеля начался пожар, но сейчас его уже удалось ликвидировать. Пока спасены 28 человек. Beijing News сообщает, что под завалами могут находиться еще 70 человек, ведется спасательная операция.

Региональный спасательный центр провинции Фуцзянь сообщил, что в отеле был оборудован один из двух новых медицинских пунктов наблюдения за пневмонией.