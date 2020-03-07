Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью. И с ним согласен миллион человек

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса. Именно так он и написал в твиттере: "The coronavirus panic is dumb". Эту его запись лайкнули более 1,2 млн пользователей.

Возможно, таким способом Маск пытается остановить влияние на его бизнес спада экономики, но коронавирусу он пока проигрывает. Так, китайский завод Tesla еще в январе остановился, при этом компания до сих пор не пересмотрела план по поставкам на текущий год, хотя рынок легковых автомобилей в мире уже начал значительно проседать, особенно в Китае.