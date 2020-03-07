Свердловский вице-губернатор рассказал о подготовке дня голосования по Конституции в атмосфере праздника

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что в день голосования по изменению Конституции РФ жителям региона могут вручать сувениры, впрочем, он не считает, что понадобится какая-то мобилизация населения. При этом на Среднем Урале будут проводиться праздничные мероприятия.

"Вы знаете, необходимость внесения изменений в Основной закон страны настолько выстрадана народом, что о какой-то специальной мобилизации говорить не приходится", - рассказал вице-губернатор.

По его словам, интерес к внесению поправок в Конституцию столь велик, что люди с удовольствием примут участие во всенародном голосовании 22 апреля.

"Уверен, не сувенирная ручка или что-то другое останется в памяти человека, участника голосования, а ощущение личной приобщённости к историческому событию", - сказал он.

Вице-губернатор добавил, что в Свердловской области готовятся к тому, что день прошел не только законно, "но и с хорошим настроением". "Мы ведь делаем доброе, полезное для страны и для каждого отдельного человека дело. Так отчего же не с хорошим чувством на сердце? Поэтому 22 апреля в муниципалитетах будут и праздничные мероприятия", - заявил он.

Также он добавил, что Свердловская область принимает самое активное участие не только в подготовке к голосованию 22 апреля (и по поручению губернатора Евгения Куйвашева создана рабочая группа), но и в создании новой редакции Конституции, как это было и в 1993 году.

Напомним, на днях Владимир Путин попросил Госдуму "не перегружать" Конституцию предложениями. "Не перегружать предложениями, которые, безусловно, важны, но более уместны для использования их в федеральных законах, в региональных законах, либо в нормативных актах Правительства Российской Федерации", - сказал глава государства. Сам президент 2 марта внес в Госдуму список поправок в Конституцию объемом 24 страницы, который, среди прочего, содержит предложения указать веру в Бога в числе полученных от предков ценностей, закрепить за русским народом статус государствообразующего и дать определение брака как союза мужчины и женщины.