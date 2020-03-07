17 Сентября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В России четыре новых случая заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием. Три новых случая диагностированы в Липецке, еще один – в Санкт-Петербурге. Отмечается, что все заболевшие в последние две недели посещали Италию – страну с одним их самых бедственных положений по коронавирусной инфекции. В штабе также отметили, что у двоих из новых пациентов заболевание протекает бессимптомно.

"Определен круг лиц, с кем контактировали в России новые заболевшие, ведется работа для помещения их под медицинское наблюдение", - сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее количество заболевших в России выросло до 14. Трое человек полностью выздоровели и были выписаны, на лечении и под наблюдением остаются 11 человек.

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В России четыре новых случая заболевания коронавирусом

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19



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