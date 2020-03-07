17 Сентября 2020
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альфа-банк логотип (2009) | Фото: www.alfabank.ru

Альфа-банк объяснил, зачем начал блокировку карт клиентов

Альфа-банк подтвердил, что блокировал карты клиентов. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что была получена информация возможной компрометации номеров некоторых карточек, пишет РБК.

"Убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", — заявили в банке.

Жалобы клиентов банка начали появляться в соцсетях с утра 7 марта. "Удалили без уведомления дебетовую карту. У моих знакомых тоже", — написал пользователь "ВКонтакте" в комментарии к посту в официальной группе банка. "Ночью карту засаспендили одну, по линии приоритетного обслуживания время ожидания больше 10 минут, в чате не отвечают", — сообщил другой клиент банка в Twitter.

Последний крупный сбой с картами банка произошел в конце декабря 2019 года. Тогда в банке заявили, что из-за проблемы не прошли около 10% операций. Пользователи жаловались на невозможность совершить платеж со счета, проблемы с входом в онлайн-банк и снятием денег со счета.

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Альфа-банк объяснил, зачем начал блокировку карт клиентов

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Теги: альфа-банк, блокировка карты, клиенты



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