Правительство выделило более 1 млрд рублей на премии врачам, выявившим рак в ходе диспансеризации

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 1,1 млрд руб. на стимулирующие выплаты врачам, выявившим в ходе диспансеризации и профосмотров онкологические заболевания. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

Всего на эти цели выделено 1,15 млрд руб., 173 млн – резерв. Самые большие квоты получат Москва, Московская область. Санкт-Петербург и Краснодарский край – более 30 млн руб. каждый из регионов.

Законопроект о премировании врачей за обнаружение онкологий Госдума приняла в конце 2019 года. Документ предусматривает межбюджетные трансферты территориальным фондам ОМС в 2020-2022 годах.

В октябре 2019 года правительство России выделило дополнительные 50 млрд руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями. Программа будет профинансирована в рамках нацпроекта "Здравоохранение".