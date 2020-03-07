17 Сентября 2020
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Общество В России
кабинет раннего выявления онкологических заболеваний (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Правительство выделило более 1 млрд рублей на премии врачам, выявившим рак в ходе диспансеризации

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 1,1 млрд руб. на стимулирующие выплаты врачам, выявившим в ходе диспансеризации и профосмотров онкологические заболевания. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

Всего на эти цели выделено 1,15 млрд руб., 173 млн – резерв. Самые большие квоты получат Москва, Московская область. Санкт-Петербург и Краснодарский край – более 30 млн руб. каждый из регионов.

Законопроект о премировании врачей за обнаружение онкологий Госдума приняла в конце 2019 года. Документ предусматривает межбюджетные трансферты территориальным фондам ОМС в 2020-2022 годах.

В октябре 2019 года правительство России выделило дополнительные 50 млрд руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями. Программа будет профинансирована в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

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Правительство выделило более 1 млрд рублей на премии врачам, выявившим рак в ходе диспансеризации

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Теги: онкология, выявление, рак, поощрение, премия, врачи



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