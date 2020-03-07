Из больницы выписан первый заболевший коронавирусом москвич

Из инфекционной клинической больницы в Москве выписан первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент находится в хорошем состоянии.

"Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается", — прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в России.

На сегодня в столице зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в России – 10.