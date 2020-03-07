17 Сентября 2020
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Пожарный вертолет МИ-8 тушит горящий камыш в Краснодарском крае. (2020) | Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Под Темрюком уже второй день тушат горящий камыш на лимане

Уже второй день пожарные пытаются справиться с возгоранием камыша в плавневой зоне Курчанского лимана, что рядом с Темрюком. На утро 7 марта имелись два очага, горело около тысячи квадратным метров.

"В связи с труднодоступной местностью, проводится окарауливание плавневой зоны. Угрозы населенным пунктам нет. Работают мониторинговые группы муниципального образования и пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с беспилотным летательным аппаратом и ранцевыми огнетушителями,  задействованы плавсредства. Для ликвидации пожара применяется вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

На территории введен режим повышенной готовности, пожар тушат более полусотни человек.

Пожарный вертолет МИ-8 тушит горящий камыш в Краснодарском крае.|Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

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Под Темрюком уже второй день тушат горящий камыш на лимане

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Теги: камыш, пожар, темрюк



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