В Парагвае все-таки арестовали футболиста Роналдиньо и его брата

В Парагвае все-таки арестовали завершившего карьеру футболиста Роналдиньо и его брата. Родственников подозревают в подделке паспортов.

Бразильцев допросили в гостинице, где они остановились, приехав в Парагвай для участия в благотворительной акции. Роналдиньо уверяет полицию, что поддельный паспорт, по которому он въехал в страну, получил в подарок от бизнесмена Вильмондеса Соузы Лиры, которые сейчас находится в тюрьме.

Летом прошлого года у спортсмена конфисковали бразильский и испанский паспорта из-за неуплаты налогов и просроченных штрафов за незаконное строительство.