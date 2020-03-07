В СМИ попал отчет о расследовании авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии

В Эфиопии завершилось расследование крушения Boeing 737 MAX весной 2019 года. В СМИ появился отчет из чернового варианта итогового отчета по этому делу.

Следствие, по данным Bloomberg, пришло к выводу, что причиной авиакатастрофы стали недостатки в конструкции самолета. При этом в отчете почти ничего не говорится о действиях экипажа "Эфиопских авиалиний" и собственно перевозчика.

Это довольно странно, поскольку в аналогичной катастрофе c самолетом индонезийской авиакомпании Lion Air часть вины все-таки была возложена на экипаж и перевозчика: пилоты не знали о работе нового оборудования и не проходили переобучение.

В двух катастрофах с Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах погибли 346 человек. После этого авиационные власти по всему миру запретили эксплуатацию данного вида самолета до тех пор, пока Boeing не усовершенствует его и не устранит дефекты.