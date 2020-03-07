17 Сентября 2020
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Общество В России Москва
городская больница №40, Екатеринбург (2020) | Фото: facebook.com/KonstantKiselev

В Москве начали проектировку инфекционного комплекса для больных коронавирусом

Специалисты столичного Стройкомплекса начали проработку концепции быстровозводимого медицинского центра в рамках плана по профилактике распространения коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Наша первоочередная задача – рассмотреть варианты расположения такого центра, просчитать сроки и способы строительства, проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым", – пояснил Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, в проекте инфекционного центра будут предусмотрены медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковка для машин.

"Центр построим на основе самых современных технологий и оснастим передовым медицинским оборудованием. Обеспечим необходимые условия для комфортного пребывания всех пациентов, особенно детей и людей с ограниченными физическими возможностями", – подчеркнул Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, для реализации проекта центра будет создан специальный оперативный штаб для контроля за строительными работами.​

Пока не называется бюджет проекта, а также сроки возведения комплекса.

По последним данным, в Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. 2 гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением.

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В Москве начали проектировку инфекционного комплекса для больных коронавирусом

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Теги: инфекционный центр, москва, строительство, коронавирус в россии, covid-19



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