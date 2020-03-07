Зеленский анонсировал скорый выход из Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian заявил, что Украина вскоре выйдет из Минских соглашений.

По его словам, прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе нет, скоро пройдет год, а у него нет больше времени. И он не может потратить пять лет своего срока на выполнение Минских соглашений. С какого момента он отсчитывает год, он не уточнил. Напомним, Зеленский вступил в должность 20 мая прошлого года. Через три месяца была сформирована Рада, в которой большинство получила его партия "Слуга народа".

Также Зеленский выразил недоумение, что президент РФ Владимир Путин отказывается изменять соглашения так, как предлагает Киев.

Он добавил, что после выхода из переговоров у Украины есть два-три варианта действий.

В феврале Зеленский заявил, что "мы уверенно приближаемся к прекращению войны и миру". Но практически он полностью продолжает предыдущую политику в отношении Донбасса.