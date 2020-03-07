17 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский анонсировал скорый выход из Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian заявил, что Украина вскоре выйдет из Минских соглашений.
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По его словам, прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе нет, скоро пройдет год, а у него нет больше времени. И он не может потратить пять лет своего срока на выполнение Минских соглашений. С какого момента он отсчитывает год, он не уточнил. Напомним, Зеленский вступил в должность 20 мая прошлого года. Через три месяца была сформирована Рада, в которой большинство получила его партия "Слуга народа".

Также Зеленский выразил недоумение, что президент РФ Владимир Путин отказывается изменять соглашения так, как предлагает Киев.

Он добавил, что после выхода из переговоров у Украины есть два-три варианта действий.

В феврале Зеленский заявил, что "мы уверенно приближаемся к прекращению войны и миру". Но практически он полностью продолжает предыдущую политику в отношении Донбасса.

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Зеленский анонсировал скорый выход из Минских соглашений

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, Минские соглашения



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