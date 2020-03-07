"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Китай, Италию и Южную Корею из-за снижения спроса

"Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика. Пока речь идет о периоде с 10 по 28 марта.

Так, отменяется часть рейсов в Милан и Рим, сокращается частота полетов в Сеул и Ханой.

"Кроме того, пассажирам с билетами, оформленными до 06.03.2020 по направлениям в города Китая (в том числе Гонконг), Ирана, Италии, Южной Кореи, разрешается добровольное переоформление билета без штрафных санкций на любую дату не позднее 31.05.2020", - говорится в сообщении авиакомпании.