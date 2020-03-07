На круизном лайнере с коронавирусом в Калифорнии находятся четверо россиян – посольство РФ

На круизном лайнере Grand Princess, где выявлены пассажиры с коронавирусом COVID-19, находится четверо россиян. Это данные российского посольства в США.

"В ответ на наш запрос госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера "Гранд Принцесс" (в настоящее время у берегов Калифорнии на карантине) находятся четверо наших соотечественников, - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook. - Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами".

Известно, что на борту корабля как минимум 21 заболевший коронавирусом. Всего на борту более 3,4 тыс. человек, их них 1,1 тыс. – экипаж. Экипаж власти США собираются отправить на двухнедельный карантин вне зависимости от результатов анализов, по пассажирам пока нет конкретного решения.

Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess в Японии тоже произошла вспышка коронавируса, в короткие сроки заболели несколько сотен человек, несколько скончались. Среди заразившихся были и россияне.