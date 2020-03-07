17 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
(2011) | Фото:Накануне.RU

Потери России от отказа подписать сделку с ОПЕК оценили в $150 миллионов в день

Потери России из-за отказа от сделки с ОПЕК по сокращению объема добычи нефти могут составить 100-150 миллионов долларов в день, считает совладелец крупнейшей в стране частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун. В интервью The Bell он сказал, что эта сумма складывается из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 за баррель до $40 при ежедневном объеме российского экспорта в 5 млн баррелей.
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Федун полагает, что рост добычи на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь.

Накануне в Вене провалились переговоры в формате ОПЕК+. Страны-члены картеля, в первую очередь – Саудовская Аравия, пытались договориться с не входящими в организацию государствами о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на всех во втором квартале этого года (а лучше – до конца 2020 года). Условия сделки предполагали, что треть этого объема перестанет добывать Россия.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что сохранится только прежняя договоренность о сниженной добыче до 1 апреля 2020 года. После все страны перестанут быть связаны какими-либо обязательствами.

ОПЕК пыталась снизить добычу на фоне дешевеющей нефти. Снижение стоимости барреля вызвано негативным действием на экономику вспышки коронавируса COVID-19.

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Потери России от отказа подписать сделку с ОПЕК оценили в $150 миллионов в день

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Теги: опек, сокращение добычи нефти, сделка, цены на нефть



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