Хабиб Нурмагомедов пнул ногой пояс своего будущего соперника Тони Фергюсона

Хабиб Нурмагомедов пнул ногой пояс своего будущего соперника Тони Фергюсона во время битвы взглядов в рамках турнира UFC 248 в Нью-Йорке.

После "горячей" пресс-конференции, в которой участвовали бойцы, состоялась традиционная битва взглядов. Фергюсон положил свой чемпионский пояс на пол и сказал: "Твой пояс против моего". Хабиб ответил на провокацию и пнул ногой трофей со сцены, после чего бойцов развели в разные стороны.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона за чемпионский пояс состоится 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Хабиба 28 побед и 0 поражений. Он является чемпионом UFC в лёгком весе. У его оппонента 25 побед и 3 поражения, передает канал Life Shot.