17 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России
Иваново, Путин, предложение (2020) | Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Жительница "города невест" попросила Путина жениться на ней

Жительница Иваново сегодня призналась в любви президенту России Владимиру Путину и попросила его взять ее в жены, сообщают "Известия".

Глава государства прибыл в "город невест" с рабочим визитом, после осмотра детской поликлиники он решил пообщаться с населением. Внезапно одна из девушке прокричала: "А возьмите меня замуж!" Президент, услышав такое предложение, был озадачен. Обменялся с девушкой парой слов, а она подарила ему фотографию, на которой записан ее номер телефона.

"Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь", — сказал глава государства позже, во время встречи с представителями общественности на парашютном заводе "Полет". Путин отметил, что теперь девушка станет знаменитой на всю страну, так как в этот момент работали камеру.

Иваново, Путин, предложение(2020)|Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Сама россиянка сообщила журналистам, что президент ей давно нравится и выразила надежду, что он увидит фото. Свои шансы "невеста" оценить затруднилась.

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Теги: Иваново, Путин, предложение, город невест, невеста



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