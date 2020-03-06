Жительница "города невест" попросила Путина жениться на ней

Жительница Иваново сегодня призналась в любви президенту России Владимиру Путину и попросила его взять ее в жены, сообщают "Известия".

Глава государства прибыл в "город невест" с рабочим визитом, после осмотра детской поликлиники он решил пообщаться с населением. Внезапно одна из девушке прокричала: "А возьмите меня замуж!" Президент, услышав такое предложение, был озадачен. Обменялся с девушкой парой слов, а она подарила ему фотографию, на которой записан ее номер телефона.

"Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь", — сказал глава государства позже, во время встречи с представителями общественности на парашютном заводе "Полет". Путин отметил, что теперь девушка станет знаменитой на всю страну, так как в этот момент работали камеру.

Сама россиянка сообщила журналистам, что президент ей давно нравится и выразила надежду, что он увидит фото. Свои шансы "невеста" оценить затруднилась.