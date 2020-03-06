Инсайдер: Матч Кубка России с участием "Урала" может пройти 18 марта

Появляются первые сведения о том, где и когда состоится перенесенный матч 1/4 Кубка России между екатеринбургским ФК "Урал" и ярославским "Шинником".

Как ранее писало Накануне.RU, матч скорее всего перенесут из Ярославля, где к игре не было подготовлено поле.

Как рассказал один из источников Накануне.RU, игра может пройти в Подмосковье.

"Матч может состояться в Химках 18 марта", - рассказал наш собеседник.

Отметим, что официальная информация о новых времени и месте проведения игры будет объявлена 9 или 10 марта.