Мэрия Москвы сообщила о поправке первого россиянина, у которого был обнаружен коронавирус

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и скоро будет выписан, сообщает Оперштаб Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем", - заявила она.

Напомним, 2 марта стало известно, что коронавирус был подтвержден у россиянина, вернувшегося из Италии. Мужчина находится в столичной инфекционной больнице №1 – это некий Давид Б.

Отметим, что в России, по данным оперативного штаба, за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. Все новые случаи вируса были завезены из Италии, при этом все заболевшие – россияне. Заболевание протекает в легкой форме.