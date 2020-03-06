Бизнесмен Олег Тиньков лечится от острой формы лейкемии

52-летний бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что лечится от острой формы лейкемии. По словам банкира, диагноз ему поставили еще в октябре прошлого года, с тех пор он прошел уже несколько курсов химиотерапии.

Предприниматель сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Оттуда он сделал заявление о своем текущем состоянии. Газета "Ведомости" опубликовала его полный текст:

"В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят.

Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером [Хьюзом, предправления "Тинькофф банка"], и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен.

Тиньков и блогер Амиран Сардаров

Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку!".

Стоимость депозитарных расписок TCS Group (материнской компании "Тинькофф банка") на Московской бирже на 18.00 мск снизились на -19,89% до 1187,6 руб. за штуку. Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже через пять минут к 18.05 мск также подешевели почти на 3,81% — до $18,29, пишет издание.

Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову. В США бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы, прокуратура страны считает, что он не выплатил налоги с дохода в $1 млрд.

Тиньков познакомился со своей будущей женой Риной Восман в 1989 году, во время учебы в институте. Свадьба состоялась в июне 2009 года — спустя 20 лет совместной жизни. У пары трое детей – дочь Дарья, сыновья Павел и Роман.