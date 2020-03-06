16 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В Югре предположительно госпитализирован ребенок с коронавирусом

В Ханты-Мансийске предположительно госпитализировали ребенка с коронавирусом, сообщает "ЮграPRO" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, вчера в город прилетела семья, отдыхавшая в Италии. Ребенок помещен в детское инфекционное отделение. Также госпитализированы его родители. Глава отдела Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску Сергей Тарада от комментариев воздержался. Отмечается, что этим же рейсом в регион могли прибыть иностранцы на фестиваль "Дух огня", который стартовал 5 марта.

Накануне.RU также не удалось получить официальный комментарий от Роспотребнадзора региона и Департамента здравоохранения.

Отметим, что в России, по данным оперативного штаба, за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. Все новые случаи вируса были завезены из Италии, при этом все заболевшие – россияне. Заболевание протекает в легкой форме.

Ранее в департаменте общественных и внешних связей Югры сообщали, что заболевших среди югорчан нет. Отметим, что в округе усиливают меры безопасности.

С 10 марта приостанавливаются массовые мероприятий (20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, организаторами которых выступают органы государственной власти.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры для работников и отстранять от работы тех, у кого температура повышенная. Также работодатели обязаны по требованию Роспотребнадзора предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Все больницы и поликлиники Югры должны иметь возможность оказывать помощь на дому больным, которые прибыли из неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса регионов.

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В Югре предположительно госпитализирован ребенок с коронавирусом

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Теги: коронавирус, ребенок, семья, италия



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Ранее 08.03.2020 12:11 Мск Информация о коронавирусе у ребенка в Ханты-Мансийске не подтвердилась

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