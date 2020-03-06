16 Сентября 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин не собирается возглавлять Госсовет после окончания президентского срока

Путин не собирается возглавлять Госсовет после окончания своего текущего президентского срока. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями общественности в Иваново.

"Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать", - сказал Путин.

"Сейчас предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться. Я прекрасно помню, что говорил ветеран в Санкт-Петербурге. Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять и не на 10 лет, а, минимум, лет на 30 или 50", — сказал он.

"Поэтому я считаю, что нужно (ориентироваться) на будущее. Сейчас, действительно, может быть, важнее стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, жирка, что называется, тогда совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и убрать из Конституции обязательную сменяемость не могу, мне это не нравится", - заключил Путин.

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Путин не собирается возглавлять Госсовет после окончания президентского срока

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Теги: госсовет, владимир путин, сменяемость власти, поправки в конституцию



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