Росстат сообщил об инфляции в феврале

Потребительские цены в феврале в среднем выросли на 0,3%, а с начала года - на 0,7%. Об этом сообщает Росстат.

Для сравнения, год назад за первые два месяца инфляция составила 1,5%, но конкретно в феврале - 0,4%.

Продукты питания подорожали больше, чем непродовольственные товары, - на 1,3%. Однако некоторые подешевели, в том числе яйца куриные на 5,9%, а в 11 регионах более чем на 10%. На 1-3% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис шлифованный, пшено. Подорожали больше всего овощи и фрукты.

Из непродовольственных телерадиотовары подешевели на 1,7%, табачные изделия подорожали на 1,3%, медикаменты - на 1%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России опустилась до уровня США и почти - до уровня ЕС. В 2020 году она составит, по разным оценкам, 3-4%.