Украинская мова лишилась государственного статуса в ДНР
Народный Совет ДНР внес изменение в конституцию, закрепив статус государственного только за русским языком. То есть украинская мова его лишилась.
Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что мова не нашла практического применения, так как подавляющее большинство жителей говорят по-русски.
В то же время представитель Пушилина в парламенте Алексей Сухинин подчеркнул, что возможность получать при желании образование на мове остается.
Фактически принятое решение закрепляет то, что и так существует. Уже в 2016 году почти 100% школьников выбрали языком обучения русский.