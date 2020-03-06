Украинская мова лишилась государственного статуса в ДНР

Народный Совет ДНР внес изменение в конституцию, закрепив статус государственного только за русским языком. То есть украинская мова его лишилась.

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Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что мова не нашла практического применения, так как подавляющее большинство жителей говорят по-русски.

В то же время представитель Пушилина в парламенте Алексей Сухинин подчеркнул, что возможность получать при желании образование на мове остается.

Фактически принятое решение закрепляет то, что и так существует. Уже в 2016 году почти 100% школьников выбрали языком обучения русский.