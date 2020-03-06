Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 100 тысяч

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 100 тысяч. Это данные сайта мониторинга, созданного центром медицинских исследований Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins CSSE).

Наибольшее число заболевших по-прежнему приходится на материковый Китай, с которого началась вспышка: 80 556 заболевших. При этом динамика заболеваемости в КНР замедляется, а в других регионах, наоборот, растет. 6,5 тыс. человек заразились в Южной Корее, 4,7 тыс. – в Иране, 3,8 тыс. – в Италии.

Зафиксированы 3 398 смертей, 55 672 человека выздоровели.