16 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 100 тысяч

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 100 тысяч. Это данные сайта мониторинга, созданного центром медицинских исследований Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins CSSE).

Наибольшее число заболевших по-прежнему приходится на материковый Китай, с которого началась вспышка: 80 556 заболевших. При этом динамика заболеваемости в КНР замедляется, а в других регионах, наоборот, растет. 6,5 тыс. человек заразились в Южной Корее, 4,7 тыс. – в Иране, 3,8 тыс. – в Италии.

Зафиксированы 3 398 смертей, 55 672 человека выздоровели.

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Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 100 тысяч

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Теги: коронавирус, covid-19, заболевшие, эпидемия



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