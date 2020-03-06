Власти Москвы расширили список стран, прибывающие из которых должны самоизолироваться

Управление Роспотребнадзора по столице расширило список стран, путешественники их которых, прибывающие в Москву, должны самоизолировать себя на две недели. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на департамент здравоохранения города.

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Помимо стран, утвержденных указом мэра Москвы Сергея Собянина, в него вошли США, Норвегия, Великобритания и Швейцария. В указе мэра к неблагополучным по коронавирусу странам также относятся Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. Ведомство не рекомендует посещать данные страны и обязывает по прибытию из них в Москву позвонить на горячую линию.

Прибывающие из 11 стран, выбранных Роспотребнадзором, смогут получить больничный лист без посещения врачей и с доставкой на дом.