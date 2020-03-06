16 Сентября 2020
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Анонс концерта &quot;Порнофильмы&quot; (2020) | Фото: vk.com/pf20ekb

В Екатеринбурге из-за распроданных билетов на первое шоу "Порнофильмы" сыграют в "Свободе"

Популярная панк-рок-группа "Порнофильмы" решила отыграть в Екатеринбурге второй концерт из-за распроданных билетов на первое шоу группы. Как передает Накануне.RU, второе концертное шоу Володи Котлярова и Ко состоится в концерт-холле "Свобода".

Одна из самых остросоциальных по текстам и энергичных по музыке рок-групп представит новый альбом. Работа "Это пройдет" вышла совсем недавно.

Изначально группа должна была выступить лишь на сцене "Телеклуба", но билеты на концерт разошлись, как горячие пирожки. Тогда музыканты из города Дубна решили порадовать публику третьей столицы русского рока вторым концертом.

Явление не частое для Екатеринбурга: безоговорочный SOLDOUT и, тем более, дополнительный концерт. Один этот факт является отличным поводом пойти на концерт-презентацию нового альбома группы "Порнофильмы".

Группа знаменита своими гражданскими текстами. Поэзия Котлярова вмещает в себя рассказы о политических и социальных реалиях нынешней России. Например, сюжет песни "Нас догонит любовь" из нового альбома группы повествует о бойце Росгвардии, который влюбился в девушку в одном из кафе. Они стали встречаться, а потом девушка встретила своего бойфренда-силовика на митинге и бросила в него стаканчик. В итоге парень уволился из силового ведомства, потому что его пассию отправили за решетку на целый год.

В текстах песен критикуется режим в России: российские законы, в частности отправка в тюрьмы за репосты, закручивание гаек со стороны российских властей. Смелые тексты с острыми поэтическими образами сочетаются в песнях с мощным саундом нескольких электрогитар и барабанов.

Группа часто выражает свою гражданскую позицию на различных акциях.

Концерт состоится 12 марта в 19 часов в концерт-холле "Свобода" по адресу: Черкесская, 12. Билеты доступны в кассах города.

Анонс концерта "Порнофильмы"(2020)|Фото: vk.com/pf20ekb

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В Екатеринбурге из-за распроданных билетов на первое шоу "Порнофильмы" сыграют в "Свободе"

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Теги: Порнофильмы, концерт, Екатеринбург, Свобода - холл



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Ранее 11.03.2020 10:50 Мск В прокуратуру Екатеринбурга пока не поступало обращения о запрете концерта "Порнофильмов"

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