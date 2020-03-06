Депутат из Екатеринбурга попал на карантин в обычную больницу и пожаловался на отсутствие ремонта

В России за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В настоящее время все вновь выявленные больные изолированы в инфекционных боксах. По сообщению оперативного штаба, все заболевшие посещали в последнее время Италию. В Екатеринбурге после посещения этой страны принудительно госпитализировали народного избранника, он обвинил в своем "устранении" политических оппонентов и решил превратить свое пребывание в обычной инфекционке в своего рода сериал.

Депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева госпитализировали в стационар 40-ой городской больницы, где помимо него находится еще 10 жителей Екатеринбурга с подозрением на коронавирусную инфекцию. На карантине депутат с отрицательным результатом на инфекцию пробудет две недели. Об этом он написал на своей странице в facebook.

По словам депутата, все врачи стационара отнеслись к ситуации с юмором, однако с не меньшим профессионализмом. Разочаровало народного избранница только отсутствие ремонта. По его мнению, это произошло из-за урезания финансирования здравоохранения в 2020 г.

Огорчило депутата также отсутствие WI-FI.

"И опять убеждаюсь, что все верно требую денег на медицину. На борьбу с онкологией, на ремонты, на регистратуры, на оборудование. Не перечислить", - поведал народный избранник.

На карантине депутат пробудет 14 дней. Сегодня у него взяли анализы для повторной проверки на коронавирус. Добавили к проверке и общие анализы.

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