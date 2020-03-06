Больше тысячи прикамцев зарегистрировались волонтерами Победы

Больше тысячи жителей Прикамья зарегистрировались волонтерами Победы, чтобы поучаствовать в мероприятиях Года памяти и славы. Всего же в движении уже более 200 тыс. активных участников со всей России.

Волонтёры Победы — это не флаги, не фирменный стиль, не громкие лозунги, а личная история каждого, чья память о вкладе его родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто память. "Мы проводим всероссийские и международные акции, заботимся о ветеранах, помогаем в благоустройстве памятных мест, восстанавливаем историю семьи, популяризируем современные достижения России с помощью интересных форматов и не даем жителям всего мира забыть правдивую историю. Волонтёры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее!" - говорится на сайте движения о его миссии.

Ежегодно более 50 тыс. добровольцев сопровождают главные мероприятия Дня Победы по всей стране. Волонтёры Победы — это единственная общественная добровольческая организация, которой доверяют сопровождение народного шествия на Красной площади в Москве. Волонтеры помогают ветеранам во время Парада, работают на трибунах и в службе поддержки.

В Прикамье планируется подготовить более 3 тыс. волонтеров, которые будут участвовать в городских и краевых мероприятиях, помогать участникам Великой Отечественной войны. "Мы то поколение, у которого есть возможность общаться с ветеранами, что позволяет формировать достоверную историческую память о тех трагических событиях", - отметила руководитель ВОД "Волонтеры Победы" в Пермском крае Дарья Белякова-Тихонова.

В Пермском крае пройдут десятки акций и мероприятий Года памяти и славы - поэтический марафон "Эхо Победы", фестиваль художественного творчества "Салют Победы", выставка "Этот день мы приближали как могли…", арт-проект "РиоРита – радость Победы" – первая в России сетевая культурная реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года и многое другое. Впереди самые интересные и важные проекты Волонтеров Победы.

Присоединиться к движению можно через регистрацию на сайте волонтеров, а посмотреть программу мероприятий, которые в Прикамье приурочены к юбилею Победы - на тематическом сайте.