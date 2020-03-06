16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подозреваемый задержанный наручники Серов (2017) | Фото: В.Н. Горелых

В закрытом уральском городе с наркотиками задержан похититель местного бизнесмена

Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска ОВД Новоуральска задержан неработающий местный житель 1973 года рождения, известный в определенных кругах по прозвищу "Овсян". Он подозревается в распространении наркотических веществ синтетического происхождения.
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Криминальный бизнес житель ЗАТО осуществлял через Интернет и путем закладок, рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его сведениям, в ходе личного досмотра сыщики обнаружили и изъяли у "Овсяна" 327 пакетиков с дурманом общей массой более 240 граммов, предназначенных для последующих закладок, а по его месту жительства нашли весы и упаковочные материалы.

"Гражданин, о котором идет речь, и ранее был не дружен с законом. 23 мая 2005 года суд Новоуральска признал его виновным и отправил на длительный срок в места, как говорится, не столь отдаленные за причастность к разбойному нападению и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Жертвой злоумышленников тогда стал местный предприниматель, которого бандиты похитили, вывезли и спрятали в подвале, похитив дорогостоящую иномарку.

За смерть бизнесмена и ограбление пришлось долго "отдыхать" на тюремных нарах ИК-12, что на окраине Нижнего Тагила. Пределы пенитенциарного учреждения "Овсян" покинул 13 июня 2019 года. Вольной птицей быть не смог, вскоре придумал новый криминальный способ зарабатывать на жизнь, торгуя смертью. Но представители МВД и на этот раз не заставили себя долго ждать", - рассказал полковник Горелых.

Уголовное дело полицией возбуждено по части 5 статьи 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств. Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.

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В закрытом уральском городе с наркотиками задержан похититель местного бизнесмена

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Теги: наркотики, Новоуральск, полиция



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