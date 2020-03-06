Глава екатеринбургского "Мемориала" и сама организация оштрафованы за нарушение закона об "иноагентах"

Суд в Екатеринбурге рассмотрел два протокола об административном нарушении, составленные в отношении екатеринбургского филиала общества "Мемориал" и его руководителя Анны Пастуховой (на фото).

Как сообщили Накануне.RU в "Мемориале", речь идет о неисполнении закона об "иностранных агентах". За отсутствие на баннерах мероприятия "Возвращение имен" маркировки "иностранного агента" судья назначила штрафы в размере 300 тысяч рублей (на организацию) и 100 тысяч рублей (на Пастухову).

Напомним, еще в 2016 году организация была включена в список "иностранных агентов". "Мемориал" давно занимается темой политических репрессий, эту работу на Урале ведет и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.