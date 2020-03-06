16 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
пиво, пивзавод (2015) | Фото: veved.ru

"Балтика" продала завод в Челябинске

Пивоваренная компания "Балтика" продала производственные объекты в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, покупателем имущественного комплекса выступил местный инвестор, занимающийся сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Средства от продажи завода будут направлены на развитие бизнеса "Балтики".

"Среди интересантов на покупку завода были небольшие локальные компании, преимущественно производственные, однако почти все заявки были меньше площади объекта, что противоречило намерениям нашего клиента продать объект единым лотом. В итоге покупателем выступил местный инвестор, который планирует в дальнейшем сдавать площади в аренду", - рассказал генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

Напомним, в январе 2015 года пивоваренная компания "Балтика" приняла решение о прекращении деятельности филиалов в Челябинске и Красноярске. В марте 2019 года стало известно, что на продажу выставлен имущественный комплекс – участок площадью 5,3 га, а также здания и сооружения обей площадью более 60 тыс. кв. м. Отмечалось, что на территории есть железнодорожные пути, 12 эксплуатируемых зданий, парковка.

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"Балтика" продала завод в Челябинске

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Теги: Балтика, завод,



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