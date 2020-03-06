16 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Евровидение-2020 (2019) | Фото: Eurovision Song Contest

"Евровидение 2020" может пройти в новом формате из-за коронавируса

Организатор "Евровидения 2020" – телерадиовещательная организация Нидерландов – заявил, что формат 65-го конкурса может быть изменен из-за угрозы распространения коронавируса.
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Представитель оргкомитета заявил: "В настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии, поскольку они зависят от будущего развития событий. Мы по-прежнему нацелены на создание незабываемого конкурса песни".

Возможно, "Евровидение 2020" пройдет в формате "без зрителей", но с трансляцией. Этот же формат, по данным СМИ, рассматривается в качестве возможного и для Олимпийских Игр этого года, которые должны пройти летом в Японии.

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"Евровидение 2020" может пройти в новом формате из-за коронавируса

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Теги: евровидение 2020, коронавирус, массовое мероприятие, олимпиада-2020



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