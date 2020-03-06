Спасатели Югры усиливают работу: лед на водоемах начал таять

Сотрудники МЧС предупредили югорчан о том, что лед на водоемах становится опасным. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам усиливают профилактическую работу с населением.

Они начинают рейды, чтобы напомнить гражданам о правилах безопасного поведения на водоемах.

В ведомстве отмечают, что средняя толщина льда на реках еще достаточно безопасна, но этого нельзя сказать о его структуре. Из-за солнца на ледовом покрытии водоемов образуется наледь. Опасность также представляют и полыньи – участки водоемов, которые так и не покрылись льдом в течение зимнего периода.

"Весна – один из самых коварных периодов, когда структура льда резко меняется. Сейчас он многослойный, с наледью, но когда весна вступит в свои права, начнут появляться промоины, и выход на водоемы станет опасен", - прокомментировала заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова.

Спасатели напоминают, что следует опасаться мест, где лед запорошен снегом. Если вы видите на льду темное пятно - в этом месте лед тонкий. Если на запорошенной снегом поверхности водоема есть чистое место, то здесь может быть полынья, а прозрачный, без пузырьков, без растительности, голубоватый или зеленоватый лед прочнее, чем непрозрачный (матовый), желтоватый, рыхлый, с пузырьками воздуха, с растительностью. Также сотрудники МЧС напоминают, что перед выходом на лед следует взять с собой длинный шест и прощупывать им путь. В случае, если лед начал трескаться необходимо лечь на него и медленно ползти назад по своим следам.