В Кургане задержан директор ЗАО НПО "КЗСТ" - его подозревают в подготовке к мошенничеству

В Кургане задержан директор ЗАО НПО "Курганский завод спецтехники" Вячеслав Филимонов.

Он является фигурантом уголовного дела по статье "покушение на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере".

Как сообщили Накануне.RU в Курганском городском суде, Филимонова могут отпустить под залог в 500 тыс. руб. - если до 9 марта эти деньги будут внесены, директора отпустят, пока же он будет находиться под арестом.

Подробности уголовного дела пока не раскрываются.