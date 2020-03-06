Гулявший по Тюмени лось не спровоцировал ни одной аварии

По Тюмени прогулялся лось. Сначала животное бегало по улице Голышева, там его заметили автомобилисты. Они сообщили о происшествии в ТОСЭР, после чего информацию направили в Единую диспетчерскую службу, сообщили Накануне.RU в областном Госохотдепартаенте, куда тоже поступило сообщение об активном госте.

"Чтобы не подвергать напуганное животное стрессу, мы дождались, пока утихнет городская суета и наступит вечер, – сказал ведущий специалист отдела государственного надзора, контроля в области охраны окружающей среды Тюменской области Роман Окольников. – Все это время лось находился на территории производственной базы под нашим наблюдением. Вечером при помощи сотрудников ДПС и ветеринарной службы "проводили" лося в лес".

Животное не спровоцировало дорожно-транспортных происшествий на проезжей части и не причинило никакого вреда.