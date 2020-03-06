16 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
ОПЕК, организация стран экспортеров нефти (2016) | Фото: 1big.ru

Россия не согласится на сделку с ОПЕК по сокращению добычи нефти - источники

Россия не собирается соглашаться на условия ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с позицией российской делегации, сообщают ТАСС и Reuters.
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При этом на второй квартал 2020 года Россия готова продлить текущие договоренности.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК хотят сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартал, а в идеале – до конца 2020 года. Россию не устраивает схема квотирования: из 1,5 млн баррелей треть должна приходиться на российскую сторону.

Сокращение добычи планируется в связи с падением цен на нефть из-за коронавируса. Стоит отметить, что в случае несогласия России с условиями сделки на нее не пойдут и сами члены ОПЕК.

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Россия не согласится на сделку с ОПЕК по сокращению добычи нефти - источники

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Теги: опек, сокращение добычи нефти, сделка



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