16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Заседание противоэпидемической комиссии в Свердловской области (2020) | Фото: Правительство Свердловской области

Урал показал рекордное снижение заболевания вирусными инфекциями за последние годы

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области значительно снизились, установив рекорд среднего показателя в регионе за многие годы, в том числе и за аналогичный период в 2019 г. О стабильном снижении сезонных инфекций сообщило областное министерство здравоохранения на заседании противоэпидемической комиссии, под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области. Также Минздрав сообщил о профилактических мерах по снижению риска заболеваемости коронавирусной инфекцией на Урале.

"Сегодня инфекция получает все большее распространение в мире, и от нас требуются исчерпывающие профилактические мероприятия", - заявил Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области.

Алексей Орлов(2020)|Фото: Правительство Свердловской области

Также заместитель губернатора Павел Креков отметил, что в местах массового скопления граждан будут установлены дополнительные дезинфекторы и участится обработка всех поверхностей специальными растворами. Это коснется не только торговых центров, но и офисов, руководители которых должны будут позаботиться о дезинфекции рабочих мест своих сотрудников. По словам Павла Крекова, ситуация с эпидемией коронавируса, ОРВИ и гриппа находится под полным контролем властей Свердловской области, однако, это не отменяет факта роста рисков заражения из-за сложившейся ситуации вокруг Российской федерации.

"Наша область очень серьезный партнер в международных контактах, поэтому надо быть очень бдительными и активно использовать все доступные меры профилактики. Мы будем внедрять профилактические меры, связанные с дополнительной санитарной обработкой общественных площадей", - заявил заместитель губернатора.

Напомним, что ранее министерство здравоохранения Свердловской области сообщало, что по отчету на 6 марта 2020 г. на территории Урала не зарегистрирован ни один заболевший коронавирусной инфекцией. Это же касается и "первого подозреваемого на болезнь" в Екатеринбурге. Всего в Свердловской области под наблюдением находится 162 человека, в числе которых граждане КНР и Урала, вернувшиеся из Китая, Италии и Германии. В стационаре больницы №40 Екатеринбурга находится 10 человек, вернувшихся из-за границы с клиникой ОРВИ. Сегодня к ним присоединится депутат городской думы Екатеринбурга Константина Киселева, который по прилету из Италии добровольно ушел на домашний карантин.

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Урал показал рекордное снижение заболевания вирусными инфекциями за последние годы

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Теги: Коронавирус, ОРВИ, грипп, Урал



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