Мэрия Челябинска не согласовала экологический пикет

Администрация Челябинска не согласовала проведение экологического пикета 13 марта на бульваре Славы. Площадка оказалась занята под проведение другого мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты планировали провести массовый пикет на бульваре Славы на участке от улицы Цвиллинга до улицы Советской.

"Как всегда, заявленная площадка оказалась крайне популярной, каким-то бедолагам придется мерзнуть на ней 13 марта аж с 7:00 до 22 часов", - сообщил лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец.

Предложенные администрацией площадки у ледовой арены "Трактор" или в парке Калининского района не устроили активистов.