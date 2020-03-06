В Югре ветеранам предоставят бесплатный проезд по территории округа с 3 по 12 мая

В Югре участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам предоставят право бесплатного проезда общественным транспортом. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании регионального правительства, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Бесплатный проезд по региону ветеранам предоставляется воздушным, водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении. Железнодорожным транспортом - в пригородном сообщении. Воспользоваться правом бесплатного проезда ветераны смогут с 3 по 12 мая.

Такая мера предоставлена в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

Транспортным организациям будут предоставлены субсидии на возмещение понесенных затрат в связи с бесплатным проездом.